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Görüntü kirliliğine neden olan bina yıkılacak
KİLİS BELEDİYESİ TARAFINDAN TARİHİ KADI CAMİ ARKASINDA YARIM İNŞAAT HALİNDEKİ BİNA ÖNÜMÜZDEKİ AY İÇERİSİNDE YIKILACAĞI BİLDİRİLDİ.
KİLİS 29.09.2020, 14:46
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Kilis’teki tarihi Kadı cami arkasında yaklaşık 40 yıldır inşaat halinde bulunan ve görüntü kirliliğine neden olan olan binanın önümüzdeki ay içerisinde yıkılacağı bildirildi.
Kilis Belediyesi tarafından Kadı Camii arkasında bulunan ve 40 yıldır yarım inşaat halinde bulunan bina mülk sahiplerinden satın alınmıştı. Kentte görüntü kirliliğine yol açması nedeniyle tartışma konusu olan bina satıl alındıktan sonra ise yıkılması kararı alındı. Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Tarihi Kadı caminin arkasındaki binanın Ekim ayı içerisinde yıkılacağını, yerine tek katlı yöresel yemek yapılacak sosyal tesis yapılmasının planlandığını söyledi.
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