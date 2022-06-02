banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi

Göçmen kaçakçısı tutuklandı

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla mülteci getiren bir kişi tutuklandı.

KİLİS 02.06.2022, 13:19
Göçmen kaçakçısı tutuklandı

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla mülteci getiren bir kişi tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından, düzensiz göç ile mücadele çerçevesinde hudut hattı gerisinde kaçakçılık olaylarını ve yasa dışı sınır geçişlerini önlemek amacıyla düzenlenen operasyonda Merkez ilçeye bağlı Bulamaçlı Köyü Suriye sınır hattında otomobil içerisinde 1 organizatör ile 6 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan organizatör, tutuklanırken, yabancı uyruklu düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.

Yorumlar (0)
27°
açık