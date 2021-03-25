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Gençlerin sabah namazı buluşması

Kilis’te, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünde Gençlerin katılımıyla sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

KİLİS 25.03.2021, 13:04
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Gençlerin sabah namazı buluşması

Kilis’te, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünde Gençlerin katılımıyla sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Kilis İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünde Nurettin Acembaba Camiinde İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Şube Müdürü Mustafa Şimşek , Gençlik Koordinatörü Fadıl Akkuş ve gençlerin katılımıyla sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Sabah namazı buluşmalarında, programına katılan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, gençlikte yapılan ibadetin önemini ve cemaatle namaz kılmanın fazileti üzerine önemli bir sohbet gerçekleştirdi.
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