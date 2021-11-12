"Gençler Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği düzenlendi

Kilis’te, İl Müftülüğü tarafından “Gençler Sabah Namazında Buluşuyor” etkinliği başlattı.

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından H.Nurettin Acembaba Camii’nde korona virüs tedbirleri eşliğinde gerçekleştirilen programda İl Müftüsü Abdurrahman Şahin gençlerle bir araya geldi.

Sabah namazını kıldıran ve ardından gençlere hitap eden İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, sabah namazı buluşmalarının çok anlamlı olduğunu belirtti.

Buluşmaya katılan gençlere teşekkür eden Müftü Şahin, "Genç olup da namaz kılmak, namazı eda etmek çok anlamlı. Bu genç yaşta, uykunun tatlı zamanında kalkıp namaza gelmek çok anlamlı ve çok güzel bir davranış. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde, ‘Yedi sınıf insan vardır ki Allah’u Teala onları hiçbir gölgenin bulunmadığı (kıyamet) gününde Arş’ın gölgesinde gölgelendirir. Bunlardan birisi de Allah’a ibadetle büyüyen gençtir.’ buyurmuştur. İnşallah gençlerimizin bu davranışı hayat boyu devam eder" dedi.

Namaz sonrası gençlere çorba ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.