Genç kursiyerlerin tabloları sergilendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin 15. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve mezuniyet programı çerçevesinde, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde açılan ahşap yakma, kara kalem ve yağlı boya kurslarının yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

Yıl boyunca ücretsiz olarak hizmet veren kurslarda tamamlanan tablolar, Sosyal ve Kültürel Merkez fuaye alanında sergilendi. Yoğun ilgi gören sergiyi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım da ziyaret etti ve sergide emeği geçen katılımcılara belge takdim etti.