Geçici Hayvan Bakım evinde denetim

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Kilis Belediyesi Geçici Hayvan Bakım evindeki denetimlerde bulundu.

Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Belediye Geçici Hayvan Bakım evindeki hayvanların durumları ile ilgili denetim yaptı. Belediye veterineri tarafından Geçici Hayvan Bakim evinde kalan hayvanlarla ilgili yapılan çalışmalar, hakkında Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü heyetine bilgi verildi.

Heyet yapılan inceleme ve alınan bilgilerin ardından hayvan bakım evinden ayrıldı.