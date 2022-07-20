banner528

banner549

banner547

Son Dakika
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
Aydın’da pazarda fiyatlar yarıya düştü
Aydın’da pazarda fiyatlar yarıya düştü
KPSS Yerleştirme Sonuçları açıklandı
KPSS Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Patates tarlada kilogramı 7.5 lira!
Patates tarlada kilogramı 7.5 lira!

Garnizon Komutanı Ayhan, Kilis’e veda etti

Kilis Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan’a veda yemeği düzenlendi.

KİLİS 20.07.2022, 17:22
Garnizon Komutanı Ayhan, Kilis’e veda etti

Kilis Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan’a veda yemeği düzenlendi.

Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, onuruna verilen veda yemeğine il protokolü katıldı. Albay Ayhan’a Vali Recep Soytürk, Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Albay Ayhan’a hediye verdi. Hizmetlerinden dolayı Ayhan’ teşekkür eden kent protokolü yeni görev yerinde de başarılarının devamını diledi.

Öte yandan Ayhan’ın Erzincan’a tayinin çıktığı belirtildi.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu