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Fırınlar bayram süresince açık olacak

KİLİS FIRINCILAR ODASI BAŞKANI ÖMER SEVENGÜL, RAMAZAN BAYRAMINDAN BİR GÜN ÖNCE AREFE GÜNÜ SAAT 10-16 SAATLERİ ARASINDA FIRINLARIN AÇIK OLACAĞINI SÖYLEDİ.

Fırınlar bayram süresince açık olacak

KİLİS FIRINCILAR ODASI BAŞKANI ÖMER SEVENGÜL, RAMAZAN BAYRAMINDAN BİR GÜN ÖNCE AREFE GÜNÜ SAAT 10-16 SAATLERİ ARASINDA FIRINLARIN AÇIK OLACAĞINI SÖYLEDİ.

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:40
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Fırınlar bayram süresince açık olacak

Kilis’te Arefe gününde fırınların açık olacağını, 3 günlük bayram sürecinde ise mahallerde ekmek satışı gerçekleştirilecek.

Kilis’te vatandaşların ekmek ihtiyacında sıkıntı yaşanmaması amacıyla fırınlar Arefe günü belli saatler arasında açık olacak. Ramazan Byaramı’nın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde ise fırıncılar mahallerde ekmek satışı gerçekleştirecek. Kilis Fırıncılar Odası Başkanı Ömer Sevengül,"Kilis halkı bu zorlu süreçte arefe günü kısmi sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı sabah saat 10:00’dan 16:00’a kadar fırınlar bakkal ve marketler açık olacağından ekmek ihtiyacınızı buralardan karşılayabilirsiniz. Bayramın 1.2. ve 3.günlerinde,kesinlikle tamamen sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Fırıncı esnafı olarak ekmek ihtiyaçları ,mahallelerde ekmek satış araçlarıyla Kilis’in her ücra köşesinde dahil olmak üzere siz değerli vatandaşlarımıza hizmet verilecektir . Sizlerden ricam daha güzel nice nice bayramlar için ‘Siz evde kalın, sağlıkla kalın’ hayırlı bayramlar" dedi.

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