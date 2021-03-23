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Filyasyon ekiplerinin korona denitimi sürüyor

Kırmızı kategoride bulunan Kilis’te korona virüs vakalarının artmaması için filyasyon ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

KİLİS 23.03.2021, 15:43
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Filyasyon ekiplerinin korona denitimi sürüyor

Kırmızı kategoride bulunan Kilis’te korona virüs vakalarının artmaması için filyasyon ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kilis Valliğinin koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, korona virüs testi pozitif çıkan veya temaslılarının denetimleri sıklaştı. Kırmızı kategoride bulunan Kilis’te, vaka sayısının düşürülmesi için filyasyon ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Kilis Valiliği filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 450 lira para cezası uygulanacağını, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
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