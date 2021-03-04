Fenomen galerici Onur Yıldız’ın hayali: yerli otomobile modifiye

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) çalışmalarını yürüttüğü ilk yerli elektrikli otomobil, sektörde heyecan oluşturdu. Heyecanla yerli otomobilin yollara çıkışını bekleyen fenomen galerici Onur Yıldız, "En büyük hayalim bir Türk otomobilini tasarlamaktı. Bu hayalimi 2023’te gerçekleştireceğim” dedi.

Küçük yaşlardan bu yana arabalarla ilgilenen ve uzun süredir Ankara’daki galerisinde modifiye ettiği araçları satışa sunan Onur Yıldız, 2023 yılında yollarda olması planlanan Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG’u heyecanla bekliyor. Sosyal medyada 300 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen galerici, modifiye ettiği araçlar arasına Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobilini de eklemek istiyor.

Hayali 2023’te gerçek olacak

Onur Yıldız, yaptığı modifiye çalışmalarıyla fabrika çıkışı araçları baştan yaratıyor. Tasarımlarının büyük beğeni topladığını söyleyen Yıldız, “Yıllardır yabancı markaların araçlarını modifiye ediyorum. Tasarımlarım da çok beğeniliyor. En büyük hayalim bir Türk otomobilini tasarlamaktı. Bu hayalimi 2023’te, TOGG’la gerçekleştireceğim” diyor.