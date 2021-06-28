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Esnaflardan Belediyeye pankartlı teşekkür

Kilis Cumhuriyet Caddesi’nde uygulanan cephe sağlıklaştırma projesi nedeniyle esnaflar Kilis Belediyesine teşekkür pankartı attı.

KİLİS 28.06.2021, 15:14
Esnaflardan Belediyeye pankartlı teşekkür

Kilis Cumhuriyet Caddesi’nde uygulanan cephe sağlıklaştırma projesi nedeniyle esnaflar Kilis Belediyesine teşekkür pankartı attı.

Belediye Başkanı Ramazan, Cumhuriyet Caddesi, sağlıklaştırma projesiyle yeni yüzüne kavuştuğunu ifade ederek, “ İlk etapta 170 dükkanda ve 60 binada uyguladığımız bu projede, binaların dış cepheleri boyandı ve dükkanların tabelaları daha şık bir görünüm yakalamak adına tek tip haline getirildi. İlimizin tarihi dokusunu ortaya çıkartmakta sarf ettiğimiz çabayı, aynı zamanda modern bir şehir görüntüsü elde etmek amacıyla cephe sağlıklaştırma projeleriyle sürdüreceğiz. Kıymetli esnaf kardeşlerim rızkınız bol, kazancınız bereketli olsun. Sizlerin memnuniyeti bizim için çok değerli. İnşallah hep birlikte memleketimizi daha ileriye taşıyacağız. En kısa zamanda bir demli çayınızı içmeye geleceğim. Hayırlı işler, bol kazançlar” dedi.
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