Esnaflara destek başvuru uyarısı

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Destek başvuruların yarın başlayacağını, 23 Haziran 2021 tarihine kadar devem edeceğini söyledi.

KESOB Başkanı Şevket Memiler, Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacağını 23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23:59’a kadar devam edeceğini ifade ederek, “Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre başvurular yapılacaktır. 0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü, 2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü, 4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü, 30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir” dedi.