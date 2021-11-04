Eşkili kebabın tescili için başvuru yapıldı

Kilis yöresine özgü Eşkili kebabın coğrafi işaret tescil başvurusunun yapılması nedeniyle sunum gerçekleştirildi.

Kilis Kent Konseyi tarafından Kilis’e ait yöresel yemeklerden olan Eşkili Kebabın işaret tescil başvurulması nedeniyle protokol üyelerinin katılımıyla sunum yapıldı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis Kent Konseyi tarafından Eşkili Kebabın coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldığını ifade ederek, “Memleketimizin unutulmuş ve gün yüzüne çıkarılmamış en lezzetli yemeklerinden ekşili kebabın sunumunu Kilis Kent Konseyi Kadın Meclisi’mizle birlikte gerçekleştirdik. Hazırlık aşamasında Kilis’e özgü nar ekşisi ve salçası kullanılan ve Kilis’in tırnaklı pidesiyle ikram edilen bu eşsiz lezzetin, coğrafi işaret tescil belgesi ile tüm Türkiye’de en çok beğenilen yemekler arasına gireceğine eminim.

Kadim Medeniyetler Diyarı Kilis’imizin her bir lezzetini ayrı ayrı tanıtmak için elimizden gelen tüm çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Vali Recep Soytürk ise “Belediye Konukevinde, Kilis Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin düzenlemiş olduğu Kilis’e özgü coğrafi işaret başvurusu yapılan Eşkili Kebab yemeğinin sunumu gerçekleştirildi” dedi.

Eşkili Kebabın sunumu 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, AK Parti Kilis İl Başkanı Avukat Mehmet Murat Karataş, Ağır Ceza Komisyon Başkanı İsmail Sezgin, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Selami Akşit, Kilis Baro Başkanı ve Kent Konseyi Başkanı Avukat Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, Kilis Kent Konseyi Genel Sekreteri Musa Kara, Gençlik Meclis Başkanı Haluk Korkmaz ve Kadın Meclis Başkanı Kübra Gökçek’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.