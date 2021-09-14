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Eski Milletvekili Kaya, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

AK Parti Kilis Eski Milletvekili Veli Kaya, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile bir araya geldi.

KİLİS 14.09.2021, 09:57
Eski Milletvekili Kaya, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

AK Parti Kilis Eski Milletvekili Veli Kaya, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile bir araya geldi.

Eksi milletvekili Kaya, Rektörlük Makamında Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile bir araya gelerek nezaket ziyaretinde bulundu.

Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Veli Kaya’ya teşekkür etti.

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