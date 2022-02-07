Engelli çocuklar tıraş edildi

Kilis Kent Konseyi tarafından engelli çocuklar ile gençler tıraş ettirildi.

Kilis Kent Konseyi Başkanı Avukat Hayri Muammer Fazlıağaoğlu ile Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Mustafa Salcan ile birlikte Özel Eğitim Uygulama okulunda ekinlik düzenlendi.

17 Engelliler, çocuk ve gençler tıraş ettirildi. Engelli kızlarda kuaförlük hizmeti verildi. Kilis Kent Konseyi Başkanı Avukat Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Mustafa Salcan ile birlikte engellilere yönelik, tıraş ve Kuaförlük hizmeti almaları için program düzenlediklerini ifade ederek, “Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Sürekli engelli kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Çocuklarımızı seviyoruz, sevmek zorundayız” dedi.

Özel Eğitim Uygulama Okulu Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Mustafa Salcan, Okulları açılmasıyla birlikte böyle güzel bir etkinlik yaptıklarını ifade ederek, “Çocuklarımız genelde normal ortamda rahat edemedikleri için bir tıraş etkinliği yapmaya karar verdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.