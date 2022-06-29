Enderun topluluğu öğrencileri, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Enderun Topluluğu öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı’nda bir araya geldi.

Ziyarette öğrenciler toplulukların faaliyetleri hakkında rektör Karacoşkun’a detaylı bilgi vererek, destek için teşekkür etti. Görüşmenin sonunda ise öğrenciler, Rektör Karacoşkun’a, Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın “Davam” isimli kitabını hediye etti.