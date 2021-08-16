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Emniyet Müdürü Kurt, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a iade-i ziyaretti bulundu.

KİLİS 16.08.2021, 17:42
Emniyet Müdürü Kurt, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a iade-i ziyaretti bulundu.

Geçen ay İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Kurt, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamında bir araya geldi. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Emniyet Müdürü Ahmet Kurt’a teşekkür etti.
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