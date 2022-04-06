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Emniyet Müdürü Kurt, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi.
İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamında bir araya geldi.
KİLİS 06.04.2022, 16:10
İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamında bir araya geldi.
İl Emniyet Müdürü Kurt, Rektör Karacoşkun’u Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü vesilesiyle, Kilis İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan programa davet etti.
Rektör Karacoşkun, davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yılının hayırlı olmasını diledi.