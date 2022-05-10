Emniyet Müdürü Kurt, Özel çocukları ağırladı

Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Vatan Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ve öğretmenlerini ağırladı.

Engelliler Haftası münasebetiyle makamında ağırladığı özel öğrencilerle yakından ilgilenen İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, "İnsanlığın ortak bir sorunu olan engellilerimizi anlamak ve onlarla bütünleşmek toplum kurallarının bir gereğidir. Engelli vatandaşlarımızın hayata daha kuvvetli tutunması, her alanda kendilerini geliştirip, yaşama sevgilerini kaybetmemeleri için hepimizin üzerine düşen büyük sorumlulukları vardır. Kilis Emniyet Müdürlüğü olarak bizlerde bu sorumluluk bilinci ile toplumun aktif birer bireyleri olarak gördüğümüz engelli vatandaşlarımızın daima destekçisiyiz. Ayrıca unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Onlara gösterilen veya gösterilmesi gereken saygı bir insanlık erdemidir. Bu duygu ve düşüncelerle Engelliler Haftasını kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum" dedi. Ziyarete gelen özel öğrencilere ve öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim eden İl Emniyet Müdürü Kurt, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akabinde özel öğrencilere Çocuk Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Emniyet Müdürlüğü birimleri gezdirildi.