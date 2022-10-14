Emniyet Müdürü Kurt, huzur toplantısına katıldı

Musa Kara taziye evinde yapılan toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili görüş, öneri ve çözüm yolları hakkında muhtarlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunan İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, mahallelerdeki sorunların çözülmesi ve eksiklerin giderilmesi için Emniyet Müdürlüğü olarak asayiş, güvenlik ve uyuşturucu ile mücadele konularında kararlılıkla çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Vatandaşların daha iyi hizmet verebilmek için ihtiyaç ve sorunları muhtarları dinleyen Kurt, Kilis’in daha güvenli ve huzurlu bir şehir haline getirebilmek amacıyla Emniyet Müdürlüğü olarak aynı gayret ve çaba içerisinde çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.