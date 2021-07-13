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Emniyet Müdürü Kurt görevine başladı

Kilis’in yeni Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, kente gelerek görevine başladı.

KİLİS 13.07.2021, 18:36
Emniyet Müdürü Kurt görevine başladı
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Kilis’in yeni Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, kente gelerek görevine başladı.

Emniyet Müdürleri kararnamesi ile Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ahmet Kurt, Kente gelerek görevine başladı. İl Emniyet Müdürü Kurt, ilk önce Vali Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti. Daha sonra Emniyet Müdürlüğüne geçen Kurt, burada Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri tarafından karşılandı. İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt’un Şubelerden brifing aldığı öğrenildi.
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