Elektrik akımını kapılan kişi hayatını kaybetti

Kilis’te elektrik akımına kapılan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ekrem Çetin Mahallesi’nde meydana geldi. Halil Vuran’ın (36) yerde hareketsiz yattığını gören ailesi, durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Vuran’ın, elektrik akımına kapıldığı belirlendi. Vuran, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.