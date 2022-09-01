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Elektrik akımını kapılan kişi hayatını kaybetti
Kilis’te elektrik akımına kapılan kişi hastanede hayatını kaybetti.
KİLİS 01.09.2022, 11:48
Kilis’te elektrik akımına kapılan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Ekrem Çetin Mahallesi’nde meydana geldi. Halil Vuran’ın (36) yerde hareketsiz yattığını gören ailesi, durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Vuran’ın, elektrik akımına kapıldığı belirlendi. Vuran, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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