- Elbeylispor: 0 Gaziantep Ankasspor: 2

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Elbeylispor sahasında Lider Gaziantep Ankasspor’a 2-0 yenildi.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan maçta karşılıklı ataklar yapan iki takım da ilk yarıda gol atamadı. Gaziantep Ankasspor, ikinci yarıya hızlı başlayarak, gollerini 66 dakikada Burhan Coşkun, 90 dakikada Hayrı Gıcık kaydetti. Karşılaşma lider Gaziantep Ankasspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.