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Elbeyli’de suyun KDV’si yüzde 8’den 1’e düşürüldü
Kilis’in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, su kullanım bedelindeki KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğü söyledi.
KİLİS 16.02.2022, 11:19
Kilis’in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, su kullanım bedelindeki KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğü söyledi.
Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, İlçe halkına verilen içme suyunda KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğünü ifade ederek, ’’Enflasyonla mücadele kapsamında, su kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1’e indirdik" dedi.