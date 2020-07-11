Elbeyli’de bir köy karantinaya alındı
KİLİS’İ ELBEYLİ İLÇE KAYMAKAMI KADİR DUMAN, İLÇEYE BAĞLI SERMİNCİK KÖYÜNDE YAŞAYANLARDA COVİD 19 ÇIKMASI NEDENİYLE 14 GÜN KARANTİNA UYGULANACAĞINI SÖYLEDİ.
Kilis’i Elbeyli ilçe Kaymakamı Kadir Duman, İlçeye bağlı Sermincik köyünde yaşayanlarda Covid 19 çıkması nedeniyle 14 gün karantina uygulanacağını söyledi.
Kaymakam Duman, Selmincik Köyünde bazı vatandaşlar da Covid-19 testinin pozitif çıkması ve temaslı kişi sayısının fazla olması nedeniyle karantina uygulanmasına karar verdiklerini ifade ederek, “Salgının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca ilçemiz Selmincik köyünde bugünden başlayarak, 25. Temmuz 2020 saat 00:00’a kadar 14 gün süre ile karantina uygulanmasına karar verilmiştir. Karantina sürecinde vatandaşlarımızın her türlü talep ve ihtiyaçları Kaymakamlığımız bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerimizce karşılanacaktır” dedi.
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