E-Kıraathane Söyleşileri düzenlendi.

Kilis’te E-Kıraathane Söyleşileri’nin 17’sinin konuğu Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı oldu.

Prof. Dr. M. Fatih Kanter’in moderatörlüğünde online gerçekleşen söyleşi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un açılış konuşmalarıyla başladı. Rektör Karacoşkun, iki yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden “Kıraathane Söyleşileri”ni yaşanan salgın sürecinde de online platformlarda devam ettirdiklerini vurgulayarak 17.si düzenlenen bu söyleşide, Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın katılımlarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, başta Rektör Karacoşkun olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başladı. Andı, Mehmet Akif Ersoy’un toplumun beklentilerini, özlemlerini, kahramanlıklarını, hayallerini, görmek istediklerini temsil ettiğini belirtti. Prof. Dr. M. Fatih Andı; söylemleri, ele aldığı konuları, idealleri, fikirleri ve örnek yaşamı nedeniyle milletin bütün fertleri tarafından sevilen ve örnek alınan; mazlum ve mağdurlara kol kanat geren Akif’in, halktan kişileri eserlerinde konu olarak ele aldığına dikkat çekti. Söyleşinin devamında Prof. Dr. M. Fatih Andı, Mehmet Akif’in büyük bir şair, edebiyatçı, öğretmen, dil bilimci, düşünür, din bilgini ve fen insanı gibi çok yönlü bir kimliğe sahip olduğunu ayrıca Akif’in şiir, musiki, menkıbe ve dinî bilgiler ile sohbetlere renk kattığını ifade ederek, Millî Mücadele döneminde de halkının ve davasının yanında durduğunu belirtti.

Söyleşi, Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın sunumundan sonra gerçekleştirilen soru-cevap bölümü ile sona erdi.