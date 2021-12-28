Dr Hasan Benar: "2022’de estetik trendleri teknoloji ile şekillendi"

Türkiye’deki başarısını Londra’da Harley Street’teki kliniğinde de devam ettiren estetik ve güzellik dünyasının önemli otoritelerinden olan Dr Hasan Benar, 2022 yılı estetik trendlerini açıkladı.

Dr. Hasan Benar, teknolojideki gelişimle birlikte, her yıl estetik trendleri değişse de genç, diri ve ışıldayan bir cilt ile yıllara meydan okuyan bir vücuda sahip olma isteği hiç değişmediğini belirtti. Benar, yılın estetik trendleri de teknolojik gelişmelerle, bu isteklere daha hızlı ve kolay cevap veren ameliyatsız uygulamalarla şekillenmeye başladı.

Ameliyatsız lazer cilt germe: "Endolift"

Dr Hasan Benar, ilerleyen yaş, kilo alıp verme, dış faktörler ve yer çekiminin etkisiyle yüz bölgemizde sarkmalar, ve kırışıklar meydana gelebildiğini ifade ederek, "Bu sorunların çözümü noktasında ise Endolift Lazer Uygulaması sunduğu hızlı, acısız, istirahat gerektirmeyen ve kalıcı çözüm ile 2022 estetik trendleri arasında ilk sırada yer alıyor. Ynilikçi lazer sistemi Endolift lazer ağı gelişmiş teknolojisi sayesinde ameliyatsız cilt germe uygulamasını klinikte yapabilme imkanı sunuyor. Anestezi ve zorlu ameliyat işlemlerine gerek kalmadan, yaş ayırımı olmadan gerçekleştirdiğimiz Endolift Lazer Ağı Uygulaması’da yara izi, morarma ve şişme gibi sorunlar yaşanmıyor" dedi.

Endolift’in FDE onayına sahip olduğunu da hatırlatan Dr Hasan Benar, "Lazer destekli tedaviler için FDA onayına sahip Endolift ile sadece bir saat ve bir seansta doğal sonuçlar elde edilebiliyor. Bu uygulama sonrasında, yüz ve boyundaki hafif sarkmaların düzelmesi, yeni kolajen oluşumunun aktive olması, lenf ve yağ dokusunun azalması, cilt sıkılaşması ve çene hattı ile yüz kontürünün belirginleşmesi hedefleniyor. Kişiler uygulama sonrasında günlük hayatlarına kaldıkları yerden devam edebiliyor" şeklinde konuştu.

"Cildin doğasına en yakın teknoloji tixel ile doğal kolajene sahip olun"

Dr Hasan Benar, Tixel 2022 nin en populer islemlerinden olacağını belirterek, "Termo-mekanik ablasyon teknolojisine dayanan yeni bir fraksiyonel cilt yenileme sistemidir. Tixel cilde termal cilde transferi buharlaştırma yoluyla mikro kraterler oluşturur. Tixel uygulaması çok hızlı ve güvenli bir şekilde cilde ısı enerjisi aktarır. İşlem bölgesindeki küçük mikro gözenek oluşumu sağlanır. Ciltte herhangi bir yan etki yapmamaktadır. Oluşturulan micro gözenekler ve kızarıklık kısa bir sürede düzelmektedir. Tixel işlemi sırasında ve sonrasında kanama, yara izi, ya da işlem sonrası lekelenme olmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Hollwood jawline populerliğini koruyacak"

Dr Hasan Benar, "Çene şekli yüz estetiğinde çok önemli bir role sahiptir. Belirsiz ya da profilden geride duran çene şekli, yüzün simetrisini olumsuz yönde etkiler. Çene yapısının düzeltilmesi için uygulanan dolgu yöntemine ’jawline dolgusu’ adı verilir. 2022’de Hollywood yıldızlarının sahip olduğu cene hatlarına sahip olmak istenecek. Bu da köşeli bir jawline yani güçlü bir çene hattı demek" dedi.

"Profhilo ile el ve boyun"

Dr Hasan Benar, dünyanın en büyük yıldızlarından Nicole Kidman’nın ellerinin yaşının çok ilerisinde olduğu söylendiğini belirterek, Kidman’ın bu soruna ise parmakları açıkta kalan eldivenlerle çözüm bulduğunu hatırlattı. Ellerin çok fazla su, kimyasal bileşen gibi faktörler yüzünden hızla yaşlandığını belirten Dr Hasan Benar kadınları şöyle uyardı:

"Boyun ve eller yaşlanmanın bir numaralı işareti oldu. Profhilo deri kalitesini tek seferde uzun süreli geliştirmeyi amaçlayan bir nem enjeksiyon uygulaması. Bununla ciltte hyalüronik asit içeren malzeme sayesinde, deri altında su tutulmasını sağlarken aynı zamanda cildin elastikiyeti de artıyor. Etkinlik süresi bir yila kadar devam eden bu uygulama ile özellikle kuru ve yıpranmış ciltler fayda sağlıyor. Diğer cilt tipleri için ise koruma amaçlı yapılıyor. Ve son dönem sadece yüz bölgesinde değil el ve boyun bölgelerinde de uygulanabiliyor.Eller, yaşı en fazla ele veren organımız. Ayrıca doğru bakım yapılmadığı zaman yüze göre daha yaşlı duran bir bölge. Ellerin çok fazla su, güneş ve kimyasal bileşenle teması sonucu oluşan bu gibi durumlar için özel çözümler bulunuyor.Uygulamayla cilt pürüzsüzlüğünün iyileştirilmesi, ince çizgilerin yok edilmesi, cilde pürüzsüzlük ve elastikiyet kazandırılması, akne ve kırmızı lekelerin görünümünün azaltılması ve cildin nemlendirilmesi hedefleniyor."

"Dolgun dudaklar moda olmaya devam edecek"

2022 ’nin güzellik trendi yine dolgun dudaklar olacağını kaydenen Dr Hasan Benar, dolgun dudak ve uzun çene trendinin yüz hatları ile de uyumlu olması halinde daha belirgin yüz hatlarına sahip olunarak kişileri daha güzel ve çekici kılabildiğini söyledi. Dudak dolgusunun abartıya kaçmadan, kişinin yüz, ağız ve diş yapısına göre yapılması gerektiğini da vurgulayan Benar, özellikle dudak dolgusunun büyük fark oluşturan minimal bir işlem olduğunu sözlerine ekledi. Benar, “Önemli olan trendlere uyum sağlamak değil, yüz hatlarını ve hatlara uyum sağlayan işlemleri belirleyebilmek. Sadece trend oldu diye gereksiz ve yapay bir görüntü elde etmeden, doğallığı bozmadan bu uygulamaları yapmak gerekiyor” diye konuştu.