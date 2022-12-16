Doğu Akdeniz’deki enerji havzası sorununa akademik destek

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde düzenlenen "Mavi Vatan: Doğu Akdeniz Enerji Havzası Sorunsalı" konulu konferans veren Doç. Dr. Muazzez Harunoğulları, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de saldırgan ve tehditkar tutum sergilediğini belirterek, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı MEB anlaşması ile siyasi üstünlüğü ele geçirdiğini kaydetti.

Coğrafya Öğrenci Topluluğu bünyesinde, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda Doç. Dr. Muazzez Harunoğulları sunum yaptı. Doğu Akdeniz’in sahip olduğu coğrafi konumunu anlatan Harunoğulları, bölgenin doğal kaynakları, tarihi özellikleri, kara ve deniz ulaşım avantajları, imkanları ve sahip olduğu enerji kaynaklarıyla önemli bir ekonomik hareketlilik alanı olduğunu aktardı.

Doğu Akdeniz’de keşfedilen hidrokarbon kaynaklarının paylaşılması konusunun ve bölge dışı ülkelerin Doğu Akdeniz’de menfaat arayışlarına girmelerinin bölgede ülkelerarası çıkar çatışmalarını ve gerilimleri arttırdığına da dikkat çeken Harunoğulları, ABD, AB ülkeleri, İsrail, Yunanistan, GKRY ile KKTC ve Türkiye arasında yaşanan anlaşmazlıkların bölgede yeni siyasi ve askeri oluşumların meydana gelmesine yol açtığını kaydetti.

Harunoğulları, batı ülkelerinin desteğine güvenen Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı saldırgan tutum, tehditkar tavır sergilediğini ifade etti. Yunanistan’ın Ağustos 2020’de Mısır ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasının Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını gasp etmeye yönelik olduğunu da vurgulayan Harunoğluları, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki MEB alanındaki haklarını korumak için Libya ile 27 Kasım 2019’da MEB anlaşması imzaladığını; böylece bölgede hukuki ve meşru bir zemin elde ettiğini ve siyasi bir üstünlük kazandığını da sözlerine ekledi.

Konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.