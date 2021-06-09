Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, "Pandemide maskeye rağmen burun estetiği arttı"

Korona virüs pandemisi nedeniyle maske kullanımı zorunlu hale gelmesine rağmen burun estetiklerine olan talep yüzde 15 talep arttı. Estetik taleplerinin geçen yıla göre yüzde 15 arttığını söyleyen Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, yurtdışındaki birçok vatandaşın burun estetiği için Türkiye’yi seçtiğini ifade etti.

Pandemi döneminde maske takılmasının zorunlu hale gelmesine rağmen burun estetiğine olan talep arttı. Kapanma nedeniyle burun estetiği başta olmak üzere estetik operasyonların arttığını belirten Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, Türkiye’nin sağlık turizmi açısından önemli bir konumda olması nedeniyle estetik operasyonlarının artarak devam edeceğini belirtti.

“İlginç bir şekilde burun estetiğine olan talep arttı”

Pandemi döneminde maske takılmasına rağmen burun estetiğinin arttığını söyleyen Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Pandemi nedeniyle birçok ülkede maske takmanın zorunlu olduğu bugünlerde ilginç bir şekilde burun estetiğine olan talep arttı. Çünkü insanlar artık evlerde kendilerine daha fazla zaman ayırıyor. Özellikle yüz bölgesini daha fazla inceliyor daha önce fark etmediği gözaltı torbaları, kepçe kulağı, burnun büyük veya yamuk olması gibi problemleri daha fazla fark eder duruma geldi. Yine dijital ortamlarda yapılan toplantılarda veya selfie resimlerinde burnunu beğenmeyen hastalar burnunu düzelttirme çabasına giriyor. Yemek ve tatil yapmak insanları mutlu ediyor ancak bu uzun vadeli ve kalıcı olmuyor. Burun estetiği gibi her gün göreceği ve kendini beğeneceği mutlu olacağı bir değişikliğin sürekli bir şekilde kalıcı olması bu alana önem vermeyi sağlıyor” dedi.

“Ülkemiz sağlık turizmi alanında uygun konumda”

Türkiye’nin sağlık turizmi açısından diğer ülkelere oranla daha iyi konumda olduğunu ve bu sayede estetik operasyonlarını arttığını söyleyen Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Yüz bölgesindeki değişikliklerin ve problemlerin farkındalığının artması birçok gelişmiş ülkede de gösterilmiş ve dijital dönüşümle beraber bu alanda pazar payı artmıştır. Ülkemizde sağlık sisteminin ulaşılabilir ve kaliteli olması birçok ülkeye karşı avantaj sağlıyor. Özellikle hekimlerimizin bilgili tecrübeli olması nedeniyle dünyanın her ülkesinden hastaların gelmesine ve tercih etmesine sebep oluyor. Global Sağlık sisteminde fiyatta önemli bir rol oynuyor. Ülkemiz sağlık turizmi alanında hizmet veren ülkeler ile kıyaslandığında daha uygun konumda ve bu vesileyle birçok hastanın rotasını Türkiye çevirmesine neden oluyor” şeklinde konuştu.

“Burun estetiği oranları yüzde 15 artmış durumda”

Burun estetiğinin geçen yıla göre yüzde 15 arttığını ve artarak devam edeceğini belirten Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Kapanma döneminde uçuş yasakları olmasına rağmen, geçen yıla göre burun estetiği oranları yüzde 15 artmış durumda, Bu artışta normal zamanda işten güçten kendine vakit ayıramayan ancak kapanmayla beraber kendini daha fazla tanıyıp, kendisinde değişiklik yapmak isteyen yerli hastaların oranını da unutmamak gerekir. Bu hastalar sağlık problemlerini kapanma döneminde halletmek istiyor. Yine yurtdışı hastalarda en sık tercih edilen destinasyon İstanbul. İstanbul’un tarihi ve kültürel güzellikleri hastalara ayrıca turistik gezi fırsatı da tanıyor, yine İstanbul’un uluslararası bir destinasyon olması da tercih sebebi. Muhtemelen zaman içerisinde de Özellikle yüz plastik işlemlerinin daha fazla artacağını tahmin ediyorum, Bu alanda sağlık turizminin gelişmesi için özel sektör ve kamunun birlikte ve iyi bir şekilde Hareket etmesi bu pazarın büyümesini sağlayacaktır” diye konuştu.