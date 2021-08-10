banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yılmaz Özdil'den Ruşen Çakır'a: Gazeteci kılıklı çantacı!
Yılmaz Özdil'den Ruşen Çakır'a: Gazeteci kılıklı çantacı!
Zoom'dan 14.7 milyar dolarlık satın alma
Zoom'dan 14.7 milyar dolarlık satın alma
Messi'nin yeni takımı açıklandı
Messi'nin yeni takımı açıklandı
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Din görevlilerine ’siber farkındalık’ eğitimi

Kilis İl Müftülüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü’nce din görevlilerine yönelik “Siber Farkındalık Eğitim Semineri” düzenlendi.

KİLİS 10.08.2021, 15:37
Din görevlilerine ’siber farkındalık’ eğitimi

Kilis İl Müftülüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü’nce din görevlilerine yönelik “Siber Farkındalık Eğitim Semineri” düzenlendi.

Güvenli internet kullanımı noktasında kullanıcılara rehberlik etmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Siberay Projesi" başlatıldı. "Siberay Projesi" kapsamında İl Müftülüğü ile Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi iş birliğinde din görevlilerine yönelik "Siber Farkındalık Eğitim Semineri" düzenlendi. Seminer, Covid-19 tedbirleri eşliğinde iki ayrı kategoride yüz yüze gerçekleştirildi. Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Başkomiseri Abdulkadir Doğan tarafından verilen eğitimin 4 gün boyunca devam edeceği belirtildi.

"Siberay Projesi" kapsamında diğer kurumların personeline de eğitim verileceği bildirildi.
Yorumlar (0)
28°
açık