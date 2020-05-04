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Dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

KİLİS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KORANA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KENT GENELİNDE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

KİLİS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KORANA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KENT GENELİNDE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:00
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Dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından korana virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkiye’de korona virüs tespit edilmesinden sonra Kilis kent merkezinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kent merkezini araçlarla, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların yoğunlukta olduğu yerleri de tulumba yöntemiyle dezenfekte ediyor. Dezenfekte çalışmalarının belirlenen bir plan çerçevesinde yapıldığı bildirildi.

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