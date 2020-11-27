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Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın evi müzeye oluyor

Kilisli Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın doğduğu tarihi evin 2021 yılında müzeye dönüştürüleceği bildirildi.

KİLİS 27.11.2020, 10:38
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Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın evi müzeye oluyor
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Kilisli Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın doğduğu tarihi evin 2021 yılında müzeye dönüştürüleceği bildirildi.

Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca, doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi i Kültür ve Turizm Bakanlığına bağışlamıştı. Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah, Ünlü sanatçının evinde incelemelerde bulunmuştu. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın evinin müze haline getirilmesi için çalışma yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alaeddin Yavaşça’nın Kilis’teki evinin müzeye dönüştürülme projesinin de 2021 içinde tamamlanacağını açıklaması Kilisli Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın sevenleri tarafından memnuniyetle karşılandı.
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