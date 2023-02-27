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Depremzede çift çadırda evlendi
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kilis’te bir çift, kurulan çadırlarda evlendi.
KİLİS 27.02.2023, 18:37
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kilis’te bir çift, kurulan çadırlarda evlendi.
7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Kilis’te depremin yaralarının sarılması için çalışmalar sürerken, Musabeyli ilçesi Bozkaya köyünde kurulan çadır yerleşkesinde bir çift nikah kıydı. Evlenen depremzede çifti jandarma ve yetkililer de yalnız bırakmayarak, düğün merasimine katıldı.