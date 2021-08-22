banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
‘Mülteci videoları gerçek değil'
‘Mülteci videoları gerçek değil'
Edirne'de pes dedirten görüntüler
Edirne'de pes dedirten görüntüler
Kazakistan'da nüfus sayımı sonuçları açıklandı
Kazakistan'da nüfus sayımı sonuçları açıklandı
Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine rektör ataması
Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine rektör ataması

Deliçay köyünde orman yangını büyümeden söndürüldü

Kilis’in Deliçay köyü ormanlık alanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

KİLİS 22.08.2021, 17:41
Deliçay köyünde orman yangını büyümeden söndürüldü

Kilis’in Deliçay köyü ormanlık alanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kilis Merkeze bağlı Deliçay köyünde bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Kilis Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile köylü vatandaşlar anında müdahale ederek, yangın büyümeden söndürdü. 0.1 hektar alanda etkili olan yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmalarının da yapıldığı bildirildi.

Yorumlar (0)
31°
açık