Deliçay köyünde orman yangını büyümeden söndürüldü

Kilis’in Deliçay köyü ormanlık alanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kilis Merkeze bağlı Deliçay köyünde bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Kilis Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile köylü vatandaşlar anında müdahale ederek, yangın büyümeden söndürdü. 0.1 hektar alanda etkili olan yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmalarının da yapıldığı bildirildi.