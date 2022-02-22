Son Dakika
Defterdar Keleş, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi
Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş ve beraberindekiler; 21-27 Şubat Vergi Haftası münasebetiyle 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamında bir araya geldi.
KİLİS 22.02.2022, 17:06
Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş ve beraberindekiler; 21-27 Şubat Vergi Haftası münasebetiyle 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamında bir araya geldi.
Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Zekeriya Keleş ve beraberindekilere teşekkür etti.