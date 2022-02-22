Defterdar Keleş, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş ve beraberindekiler; 21-27 Şubat Vergi Haftası münasebetiyle 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamında bir araya geldi.

Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Zekeriya Keleş ve beraberindekilere teşekkür etti.