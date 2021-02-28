Cumhuriyet caddesinde dış cephe giydirme devam ediyor

Kilis Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesinin dış cephe giydirme ve kaplama çalışmaları sürüyor.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Caddesine modern bir görünüm kazandırmak için dış cephe giydirme ve kaplama çalışmaları yapıldığını ifade ederek, “ Kilis’i yaşatan ve yaşayan bir kent yapmak için haftanın her günü mesaide, şehrimizin her bölgesinde çalışma arkadaşlarımızla birlikte hizmet yolunda bir aradayız. Cumhuriyet Caddesi’nin çehresini değiştirmek istediğimiz sokak sağlıklaştırma projemiz ile caddelerimiz daha modern bir görünüme kavuşacaktır” dedi.