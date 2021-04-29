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Cumhuriyet caddesinde dış cephe giydirme çalışmaları

Kilis Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesinin dış cephe giydirme ve kaplama ile iş yeri kepenk değiştirme çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor.

KİLİS 29.04.2021, 10:50
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Cumhuriyet caddesinde dış cephe giydirme çalışmaları

Kilis Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesinin dış cephe giydirme ve kaplama ile iş yeri kepenk değiştirme çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Caddesine modern bir görünüm kazandırıldığını ifade ederek, “ Cumhuriyet Caddesinin dış cephe giydirme ve kaplama, iş yerlerinin kepenklerinin değiştirilmesi çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet caddesi bittikten sonra Murtaza caddesini de aynı şekilde yapmayı planlıyoruz. Kilis’in her bölgesinde çalışma arkadaşlarımızla birlikte daha fazla hizmet etmek için çalışıyoruz. Cadde ve sokak sağlıklaştırma projemiz ile caddelerimiz daha modern bir görünüme kavuşacaktır” dedi.
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