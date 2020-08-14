Çöp konteynerleri yıkanıyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Çöp konteynerleri sabunlu suyla yıkanıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Vatandaşlara daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamaları için çözümler üretmeye devam ediliyor. Kilis genelin de eskiyen çöp konteynerlerinin büyük bir kısmını yenilenirken, çöp konteynerleri sabunlu suyla yıkanıyor. Yetkililer, çöpleri konteynerlerin içerisine atılmasını, çevreye gelişi güzel rast gele çöp atılmamasını istediklerini belirttiler.