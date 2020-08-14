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Çöp konteynerleri yıkanıyor
KİLİS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇÖP KONTEYNERLERİ SABUNLU SUYLA YIKANIYOR.
KİLİS 14.08.2020, 13:03
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Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Çöp konteynerleri sabunlu suyla yıkanıyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Vatandaşlara daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamaları için çözümler üretmeye devam ediliyor. Kilis genelin de eskiyen çöp konteynerlerinin büyük bir kısmını yenilenirken, çöp konteynerleri sabunlu suyla yıkanıyor. Yetkililer, çöpleri konteynerlerin içerisine atılmasını, çevreye gelişi güzel rast gele çöp atılmamasını istediklerini belirttiler.
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