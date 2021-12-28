banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu

Coğrafi İşaretli “Kilis Zeytinyağı” İstanbul’da tanıtıldı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) desteğiyle Kilis Valiliği’nin düzenlediği “Hasadı Tadıyoruz, Kilis Zeytinyağı” tanıtım toplantısı İstanbul’da gerçekleşti.

KİLİS 28.12.2021, 13:48
Coğrafi İşaretli “Kilis Zeytinyağı” İstanbul’da tanıtıldı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) desteğiyle Kilis Valiliği’nin düzenlediği “Hasadı Tadıyoruz, Kilis Zeytinyağı” tanıtım toplantısı İstanbul’da gerçekleşti.

Dünya çapında yapılan yarışmalarda üstün kalite ödülü alan coğrafi işaretli Kilis Zeytinyağının tanıtıldığı, markalaşma stratejisinin aktarıldığı etkinliğe, ilis Valisi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu katıldı. Tanıtım toplantısına katılanlar bölgenin başarılı zeytinyağı üreticileri tarafından sofralara taşınan Kilis zeytinyağını tatma ve duyusal analizini yapabilme fırsatı buldu. Ayrıca toplantıda, Ankara Üniversitesi Zıraat Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Mücahit Taha Özkaya tarafından Kilis zeytinyağının özellikleri ve farklılıkları anlatıldı.

Kilis doğumlu Şef ve Yazar Yunus Emre Akkor, yeni açtığı iş yerinde Kilis zeytinyağından yaptığı lezzetlerle konuklara özel bir deneyim yaşattı. Ünlü şefin hazırladığı Lebeniye Çorbası, Zahter, Altı Cacıklı Arap Köfte, Koruk Sulu Domates Salatası, Firik Cacığı, Zeytin Piyazı, Taze Kekikli Kilis Salçası, Kilis Zeytinyağlı Peynir Ezmesi, Zahterli Ekmek, Öcce, Zeytinyağlı Lahana Sarması, Semsek, Şeyh-ül Mahşi, Oruk, Teşrube, Cennet Çamuru ve Zeytinyağlı Kerebiç’den oluşan tadım menüsü büyük bir beğeni topladı. Gastronomi dünyasına yön veren 150 kişinin katılımı ile gerçekleşen toplantıya otel ve restoranların ünlü şefleri, restoran markalarının sahipleri ve satın alma sorumluları, gıda dağıtım ve ihracatçıları, kanaat önderleri ve medya mensupları katıldı.

Ünü, Bereketli Hilal’den çıkıp dünya sınırlarını aştı

Tarih öncesi dönemlerden bu yana bolluk ve bereketle özdeşleşen zeytin, Akdeniz medeniyetlerinde kültürel bir kimlik; tarım ekonomisi ve ticaretinde önemli yer tutan ürünlerden biri oldu. Uluslararası Zeytinyağı Konseyi’nin yayınladığı “Dünya Zeytin Ansiklopedisi”ne göre binlerce yıl Akdeniz havzasına hayat veren zeytin yetiştiriciliği 6000 yıl önce Anadolu’da başlıyor. Bereketli Hilal’in kuzeybatı yakasındaki Kilis Oylum Höyük’te bulunan 4500 yıllık zeytin çekirdekleri de doğa ananın bize sunduğu bu kutsal hediyenin köklerini işaret ediyor.

Zeytinin anavatanı olan Doğu Akdeniz’de yer alan Kilis, toplam 266 bin dekarlık alanda zeytin üretimi yapıyor. Yıllık üretim miktarı 9 bin 146 ton olarak gerçekleşen Kilis Yağlık Zeytini, ince kabuğu, baharatlı aroması, yüzde 40 gibi oldukça yüksek yağ oranı ve köklü tarihsel serüveninin büyüsüyle bugün Bereketli Hilal’den çıkıp dünya sınırlarını aştı. Ekonomik değeriyle ön plana çıkan ve sahip olduğu kendine has özellikleriyle coğrafi işaret tescili alan Kilis Zeytinyağı, Berlin Global Olive Oil Awards 2020 ile San Remo Masters of Olive Oil 2020 Uluslararası Zeytinyağı Yarışması’ndan da altın madalyalarla döndü.

İpekyolu kalkınma ajansı Kilis’te zeytin ve zeytinyağına yönelik 12 projeyle 7 milyonluk yatırım hacmi oluşturdu.

Erken hasat ile soğuk sıkım yöntemi uygulandığında yoğun aroması, baharatlı tadı ve kokusuyla eşsiz bir lezzete ulaşan Kilis Yağlık Zeytini, modern tesislerde bilimin ışığında profesyonel ellerde işlendiğinde ödüllü bir zeytinyağına dönüşüyor. Kilis Valiliği öncülüğünde zeytinyağının daha kaliteli üretilmesi için başlatılan çalışmalar çerçevesinde zeytin üreticileri, zeytinlerini artık erken toplamaya başladı. İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) bugüne kadar zeytinyağına yönelik 12 projeyle 7 milyonluk yatırım hacmi oluşturdu. Yapılan desteklerle Kilis’te yaşayan kadınlar tarafından Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurarak asırlık zeytin ağaçlarından geleneksel yöntemlerle hasat ve sıkma işlemi yapıp Türkiye’nin en iyi zeytinyağlarını üretmeye başladı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8