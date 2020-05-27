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Çocuğunu alan çarşıya koştu

KİLİS’TE, 0-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN SOKAĞA ÇIKMASINA İZİ VERİLMESİNDEN SONRA ÇOCUĞUNU ALAN ALİLELER, ÇARŞIYA ÇIKINCA, SOSYAL MESAFE KURALLARI HİÇE SAYILDI.

Çocuğunu alan çarşıya koştu

KİLİS’TE, 0-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN SOKAĞA ÇIKMASINA İZİ VERİLMESİNDEN SONRA ÇOCUĞUNU ALAN ALİLELER, ÇARŞIYA ÇIKINCA, SOSYAL MESAFE KURALLARI HİÇE SAYILDI.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:53
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Çocuğunu alan çarşıya koştu

Kilis’te, 0-14 yaş arası çocukların sokağa çıkmasına izi verilmesinden sonra çocuğunu alan alileler, çarşıya çıkınca, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de 0-14 yaş grubunun sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra anne ve babalar çocuklarını yanlarına alıp sokağa çıktı.

Bazı aileler çocukları ile alışveriş yaparken, bazıları da çarşılarda çocuklarını gezdirdiler. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı iş yerleri ve önlerinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşların tedbirlere uymadıkları gözlendi.

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