Çiftçilere yüzde 75 hibe destekli mercimek dağıtıldı

Kilis’te, 290 çiftçimize yüzde 75 i hibe olarak kamu tarafından karşılanan, yaklaşık 5 bin dekar alana ekilmek üzere 64 ton Fırat-87 sertifikalı mercimek tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tarım Arazilerinin kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) " Atıl Araziler Tohumla Buluşuyor" adı altında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde mercimek tohumu dağıtıldı.

Projede Kilis genelinde 290 çiftçimize yüzde 75 i hibe olarak kamu tarafından karşılanan, yaklaşık 5 bin dekar alana ekilmek üzere 64 ton Fırat-87 sertifikalı mercimek tohumu temini yapılarak dağıtımı gerçekleştirildi.

Toplamı 1 milyon 526 bin lira bütçeli proje için düzenlenen tören de konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu; "Yaptığı iş ile gurur duyması gereken çiftçilerimize hitaben pandemi ve yanı başımızdaki savaş nedeniyle çiftçilerimizin değerini herkes anladı. Bu süreçte yaptığınız tarımsal üretim ile biz insanların sıkıntı çekmeden güvenli gıdaya erişimini sağladınız ve bizleri doyurdunuz. Muhakkak sizlerde sağlık ve girdi maliyeti sıkıntılarla karşılaştınız. Buna rağmen Devletimizin de desteği ile üretimi hız kesmeden devam ettirdiniz. Devletimiz bugün olduğu gibi bundan sonraki süreçte de siz eli öpülesi çiftçilerimizin yanında ve destekçisi olacaktır. İnşallah mevsimde uygun gider bol ve bereketli hasatları da hep beraber görürüz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Karataş, Tohum destekleriyle dışa bağımlılığın azaldığını ifade ederek, "Ürünlerimiz yerli ve milli topumlar sayesinde daha kaliteli oluyor. Sadece mercimekte değil tüm ürünlerin tohumlarını yerli ve milli olarak üretiyoruz. Milli ve yerli olarak, helikopterlerimizi, tankımızı, insansız hava araçlarımız, silahlı insansız hava aracı, silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını da yerli ve milli olarak üretiyoruz. Bu nedenle tohumlarımızın yerli ve mili olması önemlidir" dedi

Mercimek tohumu dağıtma törenine AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, İl genel meclisi üyeleri ile çiftçiler katıldı.