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Cezaevi firarisi JASAT tarafından yakalandı

Kilis’te, jandarma ekipleri cezaevinden firar eden 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

KİLİS 13.10.2021, 12:57
Cezaevi firarisi JASAT tarafından yakalandı

Kilis’te, jandarma ekipleri cezaevinden firar eden 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 12 Haziran 2021 tarihinde Kilis Açık İnfaz Kurumundan Kilis Kapalı İnfaz Kurumuna sevk edildiği esnada firar eden ve "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık " suçundan aranan ve iki ayrı dosyadan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F. Ö’nin Kilis merkez Fevzi Çakmak Mahallesindeki evine operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerini fark ederek ederek kaçan F.Ö. 3 kilometrelik fiziki takip sonucunda saklanmış olduğu farklı bir binanın çatısında JASAT ekiplerince yakalandı. Şahıs Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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