Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Çeyiz’in Fenomenolojisi” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Sosyoloji Bölümü ve Sosyoloji Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği “Çeyiz’in Fenomenolojisi” başlıklı söyleşi, Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Güloğlu’nun yönlendiriciliği ve Dr. Selda Fındıklı’nın sunumları ile çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Dr. Selda Fındıklı, söyleşiye yapmış olduğu çalışmanın metodolojisini anlatarak başladı. Fındıklı, çalışmasında nitel araştırma yöntemini ve araştırma deseni olarak da fenomenolojiyi kullandığını ifade etti. Yaptığı metodoloji seçiminin araştırmasını yaparken kendisine sağlamış olduğu imkânlardan bahseden Fındıklı, araştırmanın bir parçası olmasının araştırmayı daha çok sahiplenmesini sağladığını söyledi. Çalışmanın metodolojisini anlattıktan sonra, çeyizin Türk toplumundaki yerini, çeyiz hazırlayan kadınların ve annelerinin deneyimleri ile saha araştırması yaparken yaşamış olduğu deneyimleri aktaran Fındıklı, kapitalist ilişkilerin etkisiyle çeyizin anlamının değişime uğradığını belirtti. Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından son buldu.