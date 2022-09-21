Çelik, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Ailenin Korunması programına konuk oldu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı ve Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER) Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İpek Agcadağ Çelik, TRT Çukurova Radyosu’nun “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Ailenin Korunması” isimli yayınına katıldı.

Agcadağ Çelik, konuşmasında, şiddet denilince akla öncelikle fiziksel şiddetin geldiğini, ancak şiddetin farklı türlerinin olduğunu belirtti. Çelik, Kadınların ve çocukların fiziksel şiddetin yanı sıra ekonomik, cinsel, psikolojik, sözlü ve dijital şiddet türlerinden birine ya da birkaçına maruz kalabildikleri ifade etti. Tüm şiddet türleri hakkında açıklama yapan Agcadağ Çelik, fiziksel şiddetin sadece bireysel sonuçları olmadığının, aynı zamanda ailevi ve toplumsal sonuçlarının da olduğunun altını çizdi. Çelik, Toplumu meydana getiren ailede yaşanan şiddet olaylarının toplumsal birlik ve bütünlüğün sağlanmasında ve toplumun geleceğe taşınmasında olumsuz etkilerinin olduğunu vurguladı. Sağlıklı bir toplumun, sağlıklı ilişkilerin bulunduğu ailelerin varlığı ile mümkün olduğu belirten Agcadağ Çelik; hane içindeki şiddet olaylarından sadece kadınların değil aynı zamanda çocukların da fiziksel ve psikolojik olarak etkilendiğine dikkat çekti. Agcadağ Çelik, şiddet gören kadınların kendilerine en yakın polis ve jandarma merkezlerine giderek yardım alabileceklerini, bu tür merkezlerin fiziksel olarak uzak olması durumunda en yakın kamu kurum ve kuruluşlarından da yardım isteyebileceklerini belirtti. Çelik, Böyle bir durumda, ülkemiz güvenlik birimlerinin ivedilikle harekete geçeceklerinin; kadına ve çocuklarına hemen güvenli bir ortam sağlanacağının bilgisini verdi. Kadınların fiziksel olarak evlerinden uzaklaşarak güvenlik birimlerine ulaşamadıkları durumlarda ise, telefonla 112 hattını arayarak yardım talebinde bulunabileceklerini belirten Agcadağ Çelik, konuşmasının sonunda şiddet mağduru kadın ve çocukların herhangi bir şekilde yardım isteyemedikleri durumda, şiddet vakasından haberdar olan arkadaşların, komşuların veya diğer bireylerin güvenlik güçlerini arayarak durumu aktardıklarında ihbarı yapan kişilerin kimliklerinin gizlenerek şiddet mağdurlarına yardım sağlanacağını, böylece şiddet gören kişilerin can güvenliğinin sağlanabileceğini vurguladı.