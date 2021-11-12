Canbolat Paşa Gençlik Merkezi’nin sosyal faaliyetleri sürüyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Kilis Belediyesi işbirliğinde açılan Canbolat Paşa Gençlik Merkezi’nin sosyal faaliyetleri aralıksız sürüyor.

14 Ekim 2021 tarihinde Restorasyonu tamamlanarak hizmete alınan Tekye Mahallesindeki Canbolat Paşa Gençlik Merkezinde Müzik, resim, bilgisayar programlama, dil kursları dersleri başta olmak üzere bir çok sosyal faaliyet yürütülüyor,

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Tarihi mirasa sahip çıkarak restore edilen Gençlik Merkezinde gençlerimize hizmet vermeye başlandığını ifade ederek, “ Tarihi Canbolat Paşa Gençlik Merkezi’mizde müzik, resim, bilgisayar programlama ve dil kursları olarak dersler verilmektedir. Geliştiren ve üreten bir Türkiye, gençlerin desteklenmesiyle mümkün olacaktır. Restorasyonda ve Gençlik Merkezi yapımında emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” dedi.