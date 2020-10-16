Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı

Hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un mezarı vatandaşların akınına uğradı.

Pazartesi günü beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un defin edildiği asri mezarlıktaki aile kabristanlığına çok sayıda Kilisli kabir ziyareti yaparak dua okudular. Cuma günü olması nedeniyle kabristan ziyareti için asri mezarlığa giden vatandalar, Belediye Başkanı Bulut’un kabrini ziyaret ederek, dua okudular.