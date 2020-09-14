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Bordür taşları boyanıyor
KİLİS BELEDİYESİ TARAFINDAN BORDÜR TAŞLARININ BOYANMASINA BAŞLANDI.
KİLİS 14.09.2020, 10:12
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Kilis Belediyesi tarafından Bordür taşlarının boyanmasına başlandı.
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Kilis-Gaziantep, Kilis-Öncüpınar ile Kilis Çevre yolundaki refüjlerdeki Bordür taşları aşırı sıcaklar nedeniyle renklerini gitmesi üzerine yeniden boyanmaya başlandı. Bordür taşlarının boyanmasıyla birlikte özellikle gece seyahat eden sürücülerin yolda seyir ederken, yolu takip etmelerinde büyük katkısı olduğu bildirildi. Bordür taşlarının boyanması işlemlerinin kısa süre içerisinde tamamlanacağı bildirildi.
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