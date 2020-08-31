Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısında Suriye’den Türkiye’ye giren 2 ayrı araçta yapılan aramada, bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren 2 ayrı aracı durdurdu. Araçların gizli bölmelerinde yapılan aramada bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak 2 araç sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.