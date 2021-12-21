Bilişim teknolojilerinin olumlu ve olumsuz yönleri anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Bilişim Teknolojilerinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Bilişim Teknolojilerinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri” başlıklı konferans, Dr. Öğretim Üyesi Beyza Alpaydın’ın yönlendiriciliği ve Öğretim Görevlisi Gülsade Kale’nin sunumuyla gerçekleştirildi.

Öğretim Görevlisi Gülsade Kale, sunumunda bilişsel teknolojilerinin günlük yaşantımızdaki kullanım alanları ve önemi; pandemi sürecinin bilişim teknolojileri üzerindeki etkisi; yapay zeka, bulut sistemler, arttırılmış gerçeklik, kripto para ve büyük veri gibi konulara değindi. Günümüzde bilişim teknolojilerini kullanmaktan uzak kalmanın mümkün olmadığını belirten Kale; bunun fiziksel sağlık, psikolojik sağlık, etik ve güvenlik konularında çeşitli problemler yaratabileceğini vurguladı. Bilişim teknolojilerinin aşırı kullanımının zihinsel gelişim sorunları ve fiziksel rahatsızlıklar, asosyallik ile hayalet titreşim, elektronik uykusuzluk, nomofobi, ego sörfü, Facebook depresyonu gibi bağımlılıkla ilişkili çeşitli problemlere yol açabildiğini belirten Kale, bilişim teknolojilerinin doğru kullanımının önemine dikkat çekerek sunumunu tamamladı.