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Beton firmalarına denetim
KİLİS BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT MERKEZİNDEKİ BETON FİRMALARININ YILLIK ÇALIŞMA İZİN BELGELERİ İNCELENDİ.
KİLİS 03.11.2020, 12:55
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Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki beton firmalarının yıllık çalışma izin belgeleri incelendi.
Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren beton firmalarının yıllık çalışma izin belgelerinin gerekli denetimleri yapılmıştır. Denetimler sonucunda eksikliği olanlara ruhsat verilmemektedir. Ayrıca eksikliği bulunanlara cezai işlem uygulanmaya devam edilecektir” ifadesine ver verildi.
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